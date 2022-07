Altro che “salario minimo”: ecco i super stipendi svizzeri (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentre in Italia il dibattito sugli stipendi troppo bassi rispetto a molti altri Paesi europei è ormai ricorrente, in Svizzera i salari sono senza dubbio a livelli eccellenti e forse addirittura “fuori scala”. Malgrado ciò, quest’anno i salari dei dirigenti elvetici sono cresciuti solo dello 0,9-1%. Comunque meglio dell’anno precedente in cui l’aumento di stipendio contrattuale era stato praticamente nullo. Negli ultimi anni gli aumenti per i dirigenti svizzeri sono stati molto esigui, segno che la crisi è veramente diventata globale. Nell’ormai lontano 2011, per esempio, un aumento intorno al 3% annuo era normale. Un’analisi della Società di consulenza Kienbaum e della Handelszeitung (il principale settimanale economico svizzero) condotta sui dati di 16.000 stipendi dichiarati, forniscono interessanti dettagli e ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentre in Italia il dibattito suglitroppo bassi rispetto a molti altri Paesi europei è ormai ricorrente, in Svizzera i salari sono senza dubbio a livelli eccellenti e forse addirittura “fuori scala”. Malgrado ciò, quest’anno i salari dei dirigenti elvetici sono cresciuti solo dello 0,9-1%. Comunque meglio dell’anno precedente in cui l’aumento dio contrattuale era stato praticamente nullo. Negli ultimi anni gli aumenti per i dirigentisono stati molto esigui, segno che la crisi è veramente diventata globale. Nell’ormai lontano 2011, per esempio, un aumento intorno al 3% annuo era normale. Un’analisi della Società di consulenza Kienbaum e della Handelszeitung (il principale settimanale economico svizzero) condotta sui dati di 16.000dichiarati, forniscono interessanti dettagli e ...

