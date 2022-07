WWE: Brock Lesnar è già pronto per SummerSlam, ancora una volta distrugge tutto e tutti (Di martedì 12 luglio 2022) Piano piano ci si avvicina a SummerSlam, uno dei top 4 PLE della WWE che quest’anno vedrà nel main event affrontarsi Roman Reigns e Brock Lesnar in un Last Man Standing match per l’Undisputed WWE Universal Title con lo spauracchio Theory pronto ad incassare al momento giusto la valigetta del Money In The Bank. Stanotte Lesnar è tornato a Raw per parlare di SummerSlam e come sempre non è rimasto con le mani in mano. Mai mettersi sulla strada della bestia Brock ha tenuto un promo in apertura di Raw, tutto il pubblico del Texas dalla sua parte mentre la bestia prendeva in giro Roman Reigns dandogli del maiale. Il promo è stato interrotto dall’arrivo sullo stage di Paul Heyman, sulla falsariga di qualche mese fa Heyman ha esaltato la forza di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 12 luglio 2022) Piano piano ci si avvicina a, uno dei top 4 PLE della WWE che quest’anno vedrà nel main event affrontarsi Roman Reigns ein un Last Man Standing match per l’Undisputed WWE Universal Title con lo spauracchio Theoryad incassare al momento giusto la valigetta del Money In The Bank. Stanotteè tornato a Raw per parlare die come sempre non è rimasto con le mani in mano. Mai mettersi sulla strada della bestiaha tenuto un promo in apertura di Raw,il pubblico del Texas dalla sua parte mentre la bestia prendeva in giro Roman Reigns dandogli del maiale. Il promo è stato interrotto dall’arrivo sullo stage di Paul Heyman, sulla falsariga di qualche mese fa Heyman ha esaltato la forza di ...

