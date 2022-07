Ultime Notizie Roma del 12-07-2022 ore 10:10 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Seconda dose booster di vaccino anti cover over 60 fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo dall’ultima infezione successiva al richiamo e quanto raccomanda la circolare firmata dal direttore generale prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza con il direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco AIFA Nicola Magrini e i presidenti degli istituti superiore di sanità Silvio brusaferro del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli voltiamo pagina è un giorno storico così il presidente americano Joe biden svelando La prima immagine a colori catturata dal telescopio spaziale James Webb il più potente mai inviato in orbita si tratta ha detto il presidente americano nel corso di una ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Seconda dose booster di vaccino anti cover over 60 fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo dall’ultima infezione successiva al richiamo e quanto raccomanda la circolare firmata dal direttore generale prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza con il direttore generale dell’agenzia italiana del farmaco AIFA Nicola Magrini e i presidenti degli istituti superiore di sanità Silvio brusaferro del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli voltiamo pagina è un giorno storico così il presidente americano Joe biden svelando La prima immagine a colori catturata dal telescopio spaziale James Webb il più potente mai inviato in orbita si tratta ha detto il presidente americano nel corso di una ...

