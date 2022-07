Ucraina, la Casa Bianca: “L’Iran pronto a fornire droni a Mosca per proseguire l’invasione”. Putin sarà in visita a Teheran (Di martedì 12 luglio 2022) Secondo la Casa Bianca, L’Iran si sta preparando a fornire droni alla Russia. Nei prossimi giorni inoltre Vladimir Putin visiterà il Paese, come riferito all’agenzia di stampa Irna il capo della commissione Economia del Parlamento iraniano, Mohammadreza Pour-Ebrahimi. Quest’ultimo ha aggiunto che il presidente russo sarà nel Paese per discutere di come rafforzare le relazioni economiche tra Mosca e Teheran. Washington stima che si tratti di “centinaia” di droni, compresi velivoli da attacco, da utilizzare nel corso dell’invasione. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, rilevando però che al momento non è chiaro se Teheran abbia già fornito a Moasca i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Secondo lasi sta preparando aalla Russia. Nei prossimi giorni inoltre Vladimirvisiterà il Paese, come riferito all’agenzia di stampa Irna il capo della commissione Economia del Parlamento iraniano, Mohammadreza Pour-Ebrahimi. Quest’ultimo ha aggiunto che il presidente russonel Paese per discutere di come rafforzare le relazioni economiche tra. Washington stima che si tratti di “centinaia” di, compresi velivoli da attacco, da utilizzare nel corso del. Lo ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, rilevando però che al momento non è chiaro seabbia già fornito a Moasca i ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? #Ucraina, l'accusa dell'Onu sul bombardamento di una casa di cura?? - mannocchia : Una donna ferita dalle schegge di un missile che ha colpito casa sua oggi pomeriggio a Kostjantynivka, Donec'k obla… - Agenzia_Italia : #Ucrania Per le Nazioni Unite i soldati ucraini presero posizione all'interno della casa di cura, dove morirono ol… - LBasemi : RT @ondareattiva: Anziani come scudi umani. Un rapporto Onu accusa l'Ucraina. Pochi giorni prima dell'attacco dell'11 marzo, i soldati uc… - fattoquotidiano : Ucraina, la Casa Bianca: “L’Iran pronto a fornire droni a Kiev per proseguire l’invasione”. Putin sarà in visita a… -