Ucraina, dall'Ue un nuovo prestito da 1 miliardo (Di martedì 12 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di fornire con urgenza all'Ucraina 1 miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria (AMF) supplementare.Insieme all'AMF di emergenza di 1,2 miliardi di euro erogata all'inizio di quest'anno, il sostegno macrofinanziario totale dell'UE all'Ucraina dall'inizio della guerra ammonta ora a 2,2 miliardi e dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Questa assistenza finanziaria integra altre forme di sostegno dell'UE all'Ucraina nei settori umanitario, dello sviluppo, doganale e della difesa.“Il proseguimento degli aiuti materiali e finanziari non è un'opzione, ma il nostro dovere. Sono pertanto molto lieto di aver accelerato la decisione di fornire 1 miliardo di euro di assistenza macrofinanziaria. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di fornire con urgenza all'di euro di assistenza macrofinanziaria (AMF) supplementare.Insieme all'AMF di emergenza di 1,2 miliardi di euro erogata all'inizio di quest'anno, il sostegno macrofinanziario totale dell'UE all''inizio della guerra ammonta ora a 2,2 miliardi e dovrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi mesi. Questa assistenza finanziaria integra altre forme di sostegno dell'UE all'nei settori umanitario, dello sviluppo, doganale e della difesa.“Il proseguimento degli aiuti materiali e finanziari non è un'opzione, ma il nostro dovere. Sono pertanto molto lieto di aver accelerato la decisione di fornire 1di euro di assistenza macrofinanziaria. In ...

