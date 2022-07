Pubblicità

sportli26181512 : #Superlega, il peggior attacco al calcio di tutti: Corte di Giustizia Europea: le schermaglie polemiche fra gli avv… -

Calcio News 24

"Laè un campionato chiuso riservato ai club più ricchi ed è incompatibile con il modello sportivo europeo basato sul merito. Laè l'esempio perfetto di ciò che conosciamo come ...... costringendoli a vivere quarti d'ora sinceramente complicati e ilavvio di stagione della ... IL PROGETTOIntanto, a proposito di squadroni, il giornale tedesco Spiegel ha rivelato che ... Barcellona, Laporta: «Superlega Il progetto è ancora vivo» Corte di Giustizia Europea: le schermaglie polemiche fra gli avvocati di Juve, Barça, Real e i legali Uefa confermano che il progetto del Club dei Ricconi o presunti tali non è stato partorito per pro ...