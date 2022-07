Spagna: abbonamenti a treni locali gratis per 3 mesi (Di martedì 12 luglio 2022) Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che il governo rimborserà ai passeggeri "il 100%" degli importi degli abbonamenti ai trasporti ferroviari locali e di "media distanza" controllati ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che il governo rimborserà ai passeggeri "il 100%" degli importi degliai trasporti ferroviarie di "media distanza" controllati ...

GiulianoAlbert : Questi sono gli abbonamenti negli altri paesi, in Spagna tutto a 19,99€ In Italia invece 30€ per 2 dispositivi con… -

Spagna: abbonamenti a treni locali gratis per 3 mesi Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che il governo rimborserà ai passeggeri "il 100%" degli importi degli abbonamenti ai trasporti ferroviari locali e di "media distanza" controllati dallo Stato. "La misura sarà in vigore dal primo settembre al 31 dicembre", ha aggiunto intervenendo in Parlamento nel ...