Roma | il ”signore dei diamanti” sotto processo per truffa e riciclaggio | sotto sequestro beni per oltre 700 milioni di euro

(Di martedì 12 luglio 2022). Era noto ai piùl’appellativo,modo suggestivo, di ”dei”, ma chi di spada ferisce, di spada perisce. Sono stati proprio i suoi brillanti a far cadere l’enorme impero creato da Maurizio Sacchi, 67 anni, amministratore delegato della Diamond Private Investment (Dpi spa), una azienda specializzata nella vendita di pietre preziose. Le cifre altisonanti dei suoi affari Cifre da capogiro in pancia alla società grazie al commercio dei: 99e 413 mila. Tuttavia, non è tutto oro nequello che luccica. Di fatto, parte di questi mirabolanti introiti sarebbero stati guadagnati, secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza, riciclando denaro derivato da una ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, il ”signore dei diamanti” sotto processo per truffa e riciclaggio: sotto sequestro beni per oltre 700 milioni… - nicomar2610 : RT @bentivoglio_l: Stanotte un gruppo di ignobili vandali ha dato fuoco alla grande bancarella “storica” di libri usati che sta a Piazzale… - Giulian70609928 : Roma, il 'signore dei diamanti' nei guai: ha autoriciclato 99 milioni. Tra i vip truffati anche Vasco Rossi - CarloCostelli : RT @bentivoglio_l: Stanotte un gruppo di ignobili vandali ha dato fuoco alla grande bancarella “storica” di libri usati che sta a Piazzale… - Fra_Panizzo : RT @bentivoglio_l: Stanotte un gruppo di ignobili vandali ha dato fuoco alla grande bancarella “storica” di libri usati che sta a Piazzale… -

ilmessaggero.it

Lo chiamavano ildei diamanti , ma sono stati proprio i brillanti a far cadere l'impero di Maurizio Sacchi, ... il 3 luglio del 2020, all'aeroporto diFiumicino, mentre tornava da un ...... cioè nonno di Guglielmo d'Altavilla, ma non questo , bensì questo , cioè il primodi ... Centro di: caldo, umidità, e C4H4O2 fuori scala... Ci alziamo per andare a pagare il conto e "Lei è ... Roma, il signore dei diamanti nei guai: ha autoriciclato 99 milioni. Tra i vip truffati anche Vasco Rossi L’orario è perfettamente compatibile e la signora Anna Maria ha negato fino ... Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter "I sette colli di Roma" a ...Per arrivare all'ex Roma serviranno però prima le uscite di Ramsey e Arthur. Vecchia Signora scatenata: ora l'obiettivo è Nicolò Zaniolo, anche se la Roma vuole 50 milioni cash. Sul fronte cessioni è ...