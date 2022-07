Mourinho deluso dal mercato della Roma | la frase sospetta

Pubblicità

infoitsport : Mourinho deluso dal mercato, c’è una frase che spaventa il popolo giallorosso - infoitsport : Roma, Mourinho deluso dal mercato bloccato: senza cessioni, niente rinforzi. E José mette pressione - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, Mourinho deluso dal mercato bloccato: senza cessioni, niente rinforzi. E José mette pressione - andreastoolbox : #Roma, Mourinho deluso dal mercato bloccato: senza cessioni, niente rinforzi. E José mette pressione - MessaggeroSport : Roma, Mourinho deluso dal mercato bloccato: senza cessioni, niente rinforzi. E José mette pressione -

fino a ieri non ha voluto commentare le vicende di mercato della sua Roma, legato da un sentimento che va oltre il semplice legame professionale, tanto da essersi tatuato la coppa sul ...Durante la scorsa annata è stata la Roma dia trionfare nella nuova competizione UEFA , ... Il sostituto naturale è ovviamente Amrabat , che quando è stato chiamato in causa, non ha mai"Sono deluso dal mercato", questo il Mourinho pensiero in merito ai movimenti di calciomercato della Roma che ad oggi ha messo a segno solo tre colpi ...Fino a ieri, quando ai Mercati di Traiano ha riposto alla folla presente: 'Si vede dalla faccia che sono preoccupato'. -> LEGGI TUTTI GLI ACSTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A Poi si è lasciat ...