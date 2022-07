Morsa da un cinghiale in spiaggia a Genova: 'Ero immobile, mi ha azzannata' - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 12 luglio 2022) Genova, cinghiali in cerca di acqua nel letto asciutto del torrente Bisagno Genova, 12 luglio 2022 - Morsa da un cinghiale . Nel bosco? No, su una spiaggia . E' accaduto in provincia di Genova, nel ... Leggi su quotidiano (Di martedì 12 luglio 2022), cinghiali in cerca di acqua nel letto asciutto del torrente Bisagno, 12 luglio 2022 -da un. Nel bosco? No, su una. E' accaduto in provincia di, nel ...

Pubblicità

SkyTG24 : Genova, donna morsa da un cinghiale in spiaggia a Voltri - lacittanews : Attirato probabilmente dalla pizza che una bagnante aveva con sé, un cinghiale si è avvicinato alla 57enne e l’ha m… - MRGernini : In che epoca stiamo vivendo? - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Donna morsa da cinghiale in spiaggia a Genova. Forse attirato dalla pizza. Per vittima profilassi antirabbica #ANSA https:… - AnsaLiguria : Donna morsa da cinghiale in spiaggia a Genova. Forse attirato dalla pizza. Per vittima profilassi antirabbica #ANSA -