Meteo, caldo record alle porte. Ecco fino a quanto potrebbero salire le temperature (Di martedì 12 luglio 2022) L'anticiclone delle Azzorre, che ha portato tepmerature più gradevoli sulla Penisola, ha oramai le ore ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 luglio 2022) L'anticiclone delle Azzorre, che ha portato tepmerature più gradevoli sulla Penisola, ha oramai le ore ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Tempo stabile e soleggiato, con valori termici in media col periodo fino a mercoledì 13 luglio, poi tornerà il cald… - SkyTG24 : #Meteo, in arrivo nuova ondata di calore sull'Italia: ecco dove farà più caldo. LE MAPPE - repubblica : Meteo, ancora caldo in arrivo: temperature di 10 gradi sopra le medie di luglio in Pianura Padana. E al Nord il ter… - flazia24 : RT @SkyTG24: #Meteo, in arrivo nuova ondata di calore sull'Italia: ecco dove farà più caldo. LE MAPPE - InMeteo : Meteo Protezione Civile 13 Luglio: sole e caldo in aumento al centro-nord -