Le misure a sostegno della famiglia non vengono utilizzate quanto ci si aspetterebbe: secondo la relazione annuale Inps, anche i congedi parentali vengono utilizzati poco dai padri. E il gender gap rimane (Di martedì 12 luglio 2022) Assegno unico e congedi di paternità? Macché. La società si lamenta delle culle vuote, le famiglie si lamentano della fatica, anche economica, di crescere i figli, le madri di non riuscire a conciliare famiglia e lavoro. Eppure, di fronte alle misure di sostegno alla natalità, alla famiglia e per la riduzione del gender gap, la risposta degli italiani è deludente. Genitori e figli: pro e contro dei diversi stili educativi guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 luglio 2022) Assegno unico edi paternità? Macché. La società si lamenta delle culle vuote, le famiglie si lamentanofatica,economica, di crescere i figli, le madri di non riuscire a conciliaree lavoro. Eppure, di fronte alledialla natalità, allae per la riduzione delgap, la risposta degli italiani è deludente. Genitori e figli: pro e contro dei diversi stili educativi guarda le foto Leggi ...

Pubblicità

dellorco85 : ?? 'Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare #redditodicittadinanza e di emergenza, hanno ev… - DavideAiello85 : Secondo @istat_it senza il #redditodicittadinanza e di emergenza voluti dal Governo Conte II in #Italia ci sarebber… - Agenzia_Ansa : La povertà assoluta raggiunge 5,6 milioni di persone nel 2021. Secondo i dati del rapporto Istat i poveri sono trip… - MarkTapias : RT @ItalyMFA: Sri Lanka ???? l’Italia ???? invita tutte le parti a lavorare insieme per superare la crisi economica e politica e assicurare una… - siamonoitv2000 : RT @TV2000it: ????#Governo, vento di #crisi ??Clima di forte tensione dopo lo strappo di ieri del #M5S su #decretoAiuti ??#Draghi incontra #s… -