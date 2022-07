Incendio a Centocelle | l’aggiornamento dell’Arpa | “Situazione in netto miglioramento”

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma – In relazione all’che si è verificato il 9 luglio nel quartieredi Roma, l’Arpa Lazio ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio della qualità dell’aria, analizzando i dati delle stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. La stazione della rete fissa di monitoraggio più vicina all’impianto è quella denominata “Cinecittà” che si trova a circa 600 metri a sud dall’area interessata dall’. “Le concentrazioni di PM10 del 9 e del 10 luglio – sottolinea Arpa Lazio – sono state rispettivamente pari a 26 µg/m3 e 29 µg/m3, valori che, pur essendo inferiori al limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3), sono stati i più alti registrati nel Comune di Roma. Il dato di PM10 dell’11 luglio (17 µg/m3) è in linea con quelli misurati in città. Inoltre, la centralina di Preneste, che si ...

vigilidelfuoco : #Roma, le impressionanti immagini dell’#incendio di ieri sera a #Centocelle. Realizzate con i droni dei… - Roma : Incendio di #Centocelle, ordinanza del Sindaco con misure precauzionali. Il provvedimento contiene prescrizioni e r… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - Ossmeteobargone : RT @Roma: Incendio di #Centocelle, Comune e Regione al lavoro per trovare una nuova localizzazione agli autodemolitori. Leggi ??https://t.c… - CosenzaChannel : Incendio Centocelle, Ordine medici Roma: «Bomba ecologica» -

Lo dice all'Adnkronos Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Roma, commentando i rischi sanitari provocati dall'divampato sabato nella zona di. Leggi anche Incendi ...... in particolare nella zona interessata dal vastoche ha interessato la zona sud - est ... in particolare, quello di sabato che ha interessato l'area del quartiere. Al vaglio degli ...Intanto l’Arpa Lazio fa sapere che i valori delle diossine sono nettamente in calo e adesso sono soltanto lievemente oltre i limiti indicati ...Al vaglio degli inquirenti anche le ipotesi di reati ambientali. In questo ambito coinvolta nelle indagini la Forestale che effettuerà una serie di verifiche anche sui terreni interessati dai roghi. L ...