“Ilary Blasi caciottara” | le polemiche per le parole del giornalista su Twitter

Pubblicità

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - Mosca_Bianca1 : RT @domeniconaso: SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Scotti. A… - infoitinterno : Ilary Blasi e quell'intervista a Verissimo diventata un'arma a doppio taglio -

... - Danielle Madame e il sindaco leghista che chiede per lei la cittadinanza - La cittadinanza italiana per gli stranieri, on line c è ancora odio Articoli più letti Totti esi lasciano ...Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla della separazione tra Totti e: "In questo momento voglio bene a Totti più che mai" Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della separazione tra Francesco Totti e. Di seguito le sue parole all'...Tocca ad Alessio La Padula essere causa di separazione tra Ilary Blasi e Totti: diamoci un taglio. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in re ...Ilary Blasi chiede rispetto per la sua famiglia ora che ha ufficializzato la fine della sua storia con Francesco Totti. Poche parole quella della showgirl nel comunicato che ha diffuso all'Ansa poco ...