Haggis e le molestie | Colpa di Scientology Vogliono distruggermi

(Di martedì 12 luglio 2022) Paulè ora un uomo libero. Il regista premio Oscar di Crash, è finito in un incrocio non programmato della sua vita. Era in Italia, in Puglia, per partecipare a un festival cinematografico con altri divi di Hollywood quando la polizia gli ha messo le manette ai polsi. L’accusa è tremenda: violenza sessuale. A muoverla è una ragazza inglese che aveva raggiuntoin Puglia e aveva trascorso con lui qualche giorno. "Come ho detto alla giudice - spiegaa Repubblica - il mio primo errore è stato permettere a qualcuno che conoscevo appena di venire a trovarmi. È stata una stupidaggine. Il secondo errore è avvenuto l’ultima mattina, quando è accaduta una cosa che ho trovato particolarmente spiacevole e ho deciso di troncare questa situazione. Ho portato quella donna all’aeroporto alcune ore prima del suo volo". Segui su ...

Haggis: "Quella donna recitava un copione, il suo nome era falso" Paul Haggis è ora un uomo libero. Il regista premio Oscar di Crash, è finito in un incrocio non programmato della sua vita. Era in ... Paul Haggis, regista premio Oscar, torna in libertà dopo 16 giorni ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.