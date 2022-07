Francesco Totti: “La separazione da Ilary Blasi non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato per proteggere i nostri figli” (Di martedì 12 luglio 2022) mesi di gossip, qualche smentita poco efficace e poi le foto di un magazine con una esclusiva. Poi arriva l’annuncio di Ilary Blasi tanto atteso non con un comunicato, ma all’Ansa e poco dopo è arrivato anche quello di Francesco Totti. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, sopratTutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. La dichiarazione è stata diffusa dalla sua agente. Per Tutto il giorno la notizia è stata questa: Francesco Totti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022)di gossip, qualche smentita poco efficace e poi le foto di un magazine con una esclusiva. Poi arriva l’annuncio ditanto atteso non con un comunicato, ma all’Ansa e poco dopo è arrivato anchedi. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi, il mio matrimonio conè terminato. Il percorso dellarimarrà comunque unprivato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprat, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. La dichiarazione è stata diffusa dalla sua agente. Peril giorno la notizia è stata questa:e ...

