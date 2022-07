Pubblicità

infoitinterno : Meteo: 'Ennesima ondata di caldo africano alle porte' - ilbassanese : Ennesima ondata di caldo africano alle porte, tutto quello che c'è da sapere - bonhomme69 : @gnaafamos 'I migliori auspici' immagino sia un riferimento alla guerra, la povertà dilagante, la crisi, le cavalle… - infoitinterno : Ennesima ondata di caldo africano alle porte. Tutto quello che c'è da sapere - infoitinterno : Ennesima ondata di caldo africano alle porte: le previsioni per i prossimi giorni -

...sottolineare come questa evoluzione aggraverà ulteriormente lo stato di deficit idrico di cui soffre l'Italia con rare eccezioni.' 'Secondo le ultime proiezioni l'acuto di questadi ...L'di caldo africano è alle porte: dopo la breve parentesi azzorriana, infatti, torna l'anticiclone africano e con esso la canicola. A confermarlo è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com : 'Da ...Il ministro della salute Speranza ha firmato la circolare che da il via al secondo booster. Ecco a chi sarà somministrata la quarta dose e quando ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...