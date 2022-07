Empoli, UFFICIALE: girato un terzino all'Ascoli (Di martedì 12 luglio 2022) L’Ascoli comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Empoli le prestazioni sportive di Francesco Donati. Nato il 20 gennaio... Leggi su calciomercato (Di martedì 12 luglio 2022) L’comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’le prestazioni sportive di Francesco Donati. Nato il 20 gennaio...

Pubblicità

forumJuventus : Ultime di calciomercato: ???? Ufficiale Vrioni al al New England Revolution per circa 4 mln ???? Fatta per il presti… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pordenone, dall'Empoli arriva Pirrello: contratto fino al 2026 - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Zanaga, lo scorso anno alla Juventus U15, si trasferisce all'Empoli - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio UFFICIALE – Folino alla Carrarese #empolifc - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: #Juventus U15, UFFICIALE: il giovane Zanaga si trasferisce all’Empoli – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea http… -