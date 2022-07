Dl Aiuti, da Superbonus a RdC: le principali novità (Di martedì 12 luglio 2022) Sblocco delle cessioni del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi; stretta sul reddito di cittadinanza con l'introduzione di nuovi obblighi di accettazione delle offerte di lavoro; nuove regole sugli affitti brevi a Venezia a tutela delle isole e del centro storico della città lagunare: sono alcune delle novità del Dl Aiuti introdotte alla Camera. Dopo il voto finale di fiducia dell'aula di Montecitorio, il provvedimento è atteso all'esame del Senato. La conversione in legge dovrà avvenire entro venerdì 15 luglio. Le nuove misure non comportano spesa aggiuntiva rispetto ai quasi 17 miliardi stanziati dal Governo. Tra gli interventi principali c'è il bonus di 200 euro, che sarà erogato a luglio a poco più della metà della popolazione per alleggerire l`impatto dei rincari delle bollette energetiche su famiglie e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 12 luglio 2022) Sblocco delle cessioni del110% e degli altri bonus edilizi; stretta sul reddito di cittadinanza con l'introduzione di nuovi obblighi di accettazione delle offerte di lavoro; nuove regole sugli affitti brevi a Venezia a tutela delle isole e del centro storico della città lagunare: sono alcune delledel Dlintrodotte alla Camera. Dopo il voto finale di fiducia dell'aula di Montecitorio, il provvedimento è atteso all'esame del Senato. La conversione in legge dovrà avvenire entro venerdì 15 luglio. Le nuove misure non comportano spesa aggiuntiva rispetto ai quasi 17 miliardi stanziati dal Governo. Tra gli interventic'è il bonus di 200 euro, che sarà erogato a luglio a poco più della metà della popolazione per alleggerire l`impatto dei rincari delle bollette energetiche su famiglie e ...

