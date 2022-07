Davide Paitoni si è tolto la vita in carcere: aveva ucciso il figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni , il 40enne che il primo gennaio ha ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone , si è suicidato in carcere a Milano. Lunedì il gip aveva negato la perizia psichiatrica chiesta dal difensore,... Leggi su globalist (Di martedì 12 luglio 2022), il 40enne che il primo gennaio haildi 7a Morazzone , si è suicidato ina Milano. Lunedì il gipnegato la perizia psichiatrica chiesta dal difensore,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Davide Paitoni, il quarantenne in carcere a Milano per aver ucciso il figlio di 7 anni Daniele il primo gennaio sco… - fattoquotidiano : Davide Paitoni si è suicidato in carcere: era accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni - TgLa7 : Davide Paitoni, 40 anni, in carcere a Milano per aver ucciso il figlio di 7 anni il primo gennaio scorso, si è suicidato - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Davide Paitoni si è suicidato in carcere: era accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni - Frankf1842 : RT @fanpage: Si è suicidato Davide Paitoni, l’uomo in carcere con l’accusa di aver ucciso il figlio Daniele di soli 7 anni, il 1 gennaio h… -