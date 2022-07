Davide Paitoni, si è suicidato in carcere il 40enne che sgozzò il figlio di 7 anni a Morazzone (Di martedì 12 luglio 2022) Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Mercoledì sarebbe dovuto comparire dinanzi al giudice per l’udienza preliminare di Varese per il tentato omicidio di un collega di lavoro Leggi su corriere (Di martedì 12 luglio 2022) Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Mercoledì sarebbe dovuto comparire dinanzi al giudice per l’udienza preliminare di Varese per il tentato omicidio di un collega di lavoro

