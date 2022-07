CdS – Inter, Correa e Dzeko: concorrenza d’élite (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 14:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: MILANO – La scorsa estate arrivò con grandi aspettative. Che sembravano confermate da quell’esordio sfolgorante: doppietta decisiva a Verona dopo un solo allenamento con i nuovi compagni. Invece, la sua stagione nerazzurra si è rivelata dannatamente complicata: tanti, troppi infortuni, e pochi gol, in tutto 6 distribuiti su 3 doppiette. Ora il “Tucu” vuole il rilancio. E chissà che il cambio di numero di maglia (ha abbandonato il 19 per l’11) non sia un segnale in questo senso. Ma dovrà comunque scalare le gerarchie. Là davanti, infatti, è tornato Lukaku e gli spazi si sono ridotti. E se anche questa sera contro il Lugano dovesse essere schierato alle spalle del tandem Big Rom-Lautaro, come accaduto nella sgambata con la Milanese, non è da considerare ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 14:32:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: MILANO – La scorsa estate arrivò con grandi aspettative. Che sembravano confermate da quell’esordio sfolgorante: doppietta decisiva a Verona dopo un solo allenamento con i nuovi compagni. Invece, la sua stagione nerazzurra si è rivelata dannatamente complicata: tanti, troppi infortuni, e pochi gol, in tutto 6 distribuiti su 3 doppiette. Ora il “Tucu” vuole il rilancio. E chissà che il cambio di numero di maglia (ha abbandonato il 19 per l’11) non sia un segnale in questo senso. Ma dovrà comunque scalare le gerarchie. Là davanti, infatti, è tornato Lukaku e gli spazi si sono ridotti. E se anche questa sera contro il Lugano dovesse essere schierato alle spalle del tandem Big Rom-Lautaro, come accaduto nella sgambata con la Milanese, non è da considerare ...

