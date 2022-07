Calcio femminile oggi, Europei 2022: orari partite 12 luglio, programma, tv, streaming (Di martedì 12 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionati Europei di Calcio femminile 2022. Dopo le vittorie di ieri di Austria e Inghilterra nel girone A, quest’oggi si disputeranno due incontri del gruppo B. Si comincerà alle ore 18:00 con Danimarca-Finlandia e poi si concluderà alle 21:00 con l’elettrizzante sfida tra Germania e Spagna. Il divertimento sarà assicurato: vietato mancare. I due incontri odierni valevoli per la seconda giornata della fase a gironi si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Football HD (canale 203) e su Sky Sport Sport HD (canale 251) e in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e Now. Calcio femminile, Europei 2022: Inghilterra esagerata sulla Norvegia, Austria batte ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Prosegue lo spettacolo dei Campionatidi. Dopo le vittorie di ieri di Austria e Inghilterra nel girone A, quest’si disputeranno due incontri del gruppo B. Si comincerà alle ore 18:00 con Danimarca-Finlandia e poi si concluderà alle 21:00 con l’elettrizzante sfida tra Germania e Spagna. Il divertimento sarà assicurato: vietato mancare. I due incontri odierni valevoli per la seconda giornata della fase a gironi si potranno vedere in diretta tv su Rai Sport, Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Football HD (canale 203) e su Sky Sport Sport HD (canale 251) e in direttasu Rai Play, Sky Go e Now.: Inghilterra esagerata sulla Norvegia, Austria batte ...

Pubblicità

1913parmacalcio : ?? Live dal Tardini - La conferenza stampa di presentazione di direttore sportivo e allenatore della prima squadra f… - robymancio : Sono iniziati gli Europei di calcio femminile in Inghilterra, mentre le nostre ragazze cominceranno questa avventur… - RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - misionera38 : RT @RaiUno: Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto Raffaella” pr… - poicipensoalnik : C'è ancora qualcuno che segue il calcio femminile? ?? #WEURO -