(Di lunedì 11 luglio 2022)– Particolare intervento per i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che assieme al Drago, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio di domenica 10 luglio sono stati impegnati nella ricerca di due giovaniieri da un. I Vigili del fuoco, con l’aiuto dei proprietari degli animali, di alcuni volontari della Protezione Civile e del CNSAS, hanno perlustrato sia dal cielo che da terra il greto del Fiume Tagliamento localizzando gli animali nei boschi che ricoprono l’area che va da Tolmezzo a Villa Santina. Considerata la zona impervia e la difficoltà ad avvicinare i duespaventati, i soccorrihanno optato per recintare l’area per confinare gli animali e attendere che ...

Udine, trovati dai VdF due tori scappati da un allevamento UDINE - Particolare intervento per i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo che assieme al Drago, l'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del ...