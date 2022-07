Uber Files, il dossier choc sulla multinazionale americana: pressioni e soldi per cambiare le leggi europee (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – A maggio scorso ci chiedevano su questo giornale: cosa ci faceva Mario Draghi con il Ceo mondiale di Uber? Perché il premier italiano aveva deciso di incontrare “in gran segreto” Dara Khosrowshahi, giunto a Roma dalla lontana California? Allora ci sembrava il preludio al semaforo verde per la multinazionale americana in Italia, apertura alla definitiva – quanto scongiurabile – conclusione dell’iter normativo di riforma di un intero settore, già avviato nel 2019. Oggi la domanda da domanda da porsi è ben altra: quanto e in che modo il colosso californiano ha fatto pressioni sui governi europei (compreso quello italiano) negli ultimi anni? La risposta in questo caso è piuttosto facile: molto, anche troppo. Almeno a giudicare da quanto emerso dallo scioccante dossier realizzato da un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug – A maggio scorso ci chiedevano su questo giornale: cosa ci faceva Mario Draghi con il Ceo mondiale di? Perché il premier italiano aveva deciso di incontrare “in gran segreto” Dara Khosrowshahi, giunto a Roma dalla lontana California? Allora ci sembrava il preludio al semaforo verde per lain Italia, apertura alla definitiva – quanto scongiurabile – conclusione dell’iter normativo di riforma di un intero settore, già avviato nel 2019. Oggi la domanda da domanda da porsi è ben altra: quanto e in che modo il colosso californiano ha fattosui governi europei (compreso quello italiano) negli ultimi anni? La risposta in questo caso è piuttosto facile: molto, anche troppo. Almeno a giudicare da quanto emerso dallo scioccanterealizzato da un ...

Pubblicità

repubblica : Ecco gli 'Uber Files', da Macron a Renzi la rete dell'azienda per affermarsi in Europa - ilpost : «La violenza è garanzia di successo», è una frase pronunciata in un momento delicato da Travis Kalanick, cofondator… - LaStampa : Uber-files rivelano lobby sui governi: “Coinvolto anche Macron” - AldoRossiSI : RT @IlPrimatoN: Campagne di pressione e persuasione presso le cancellerie di mezza Europa, spunta anche il nome di Renzi. Ecco l'inchiesta… - IlPrimatoN : Campagne di pressione e persuasione presso le cancellerie di mezza Europa, spunta anche il nome di Renzi. Ecco l'in… -