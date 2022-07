Thor 5 | Taika Waititi svela se tornerebbe alla regia

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il registaha parlato della possibilità di tornare nel MCU per occuparsi delladi5, il prossimo capitolo delle avventure del supereroe.5 potrebbe avere ancora una voltache hato a quale condizione sarebbe disposto a tornare nel MCU. Il regista e sceneggiatore ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall'annuncio della Marvel di un possibile quinto capitolo della storia. Al termine di: Love and Thunder appare un messaggio in cui si anticipa, in classico stile MCU, che "ritornerà".ha però dichiarato che lui e Chris Hemsworth non erano stati informati di quel momento ...

Pubblicità

spideyrevenger : Perché ogni film di Taika Waititi è sempre uguale? Il film di Thor è carino ma se paragonato ai fumetti è film dire… - 3cinematographe : #TaikaWaititi è pronto a dirigere un altro film di Thor, ma ad una condizione! - ByAnomis : @Shambelle97 Prossimo film di Thor: L'unica menzione su Loki Hercules: Tu fratello era proprio Bono! Un bel pezzo… - Nerdmovieprod : Thor – Love and Thunder: Taika Waititi spiega perché ha tagliato le scene con J #LoveAndThunder #Taika Waititi #thor - Nerdmovieprod : Thor 5: Taika Waititi tornerà alla regia solo se ci sarà anche Chris Hemsworth #marvel #mcu #thor -

Waititi si è detto detto pronto a tornare a dirigere un altro lungometraggio diad una semplice e ovvia ...Al termine di: Love and Thunder appare un messaggio in cui si anticipa, in classico stile MCU, che "ritornerà ".Waititi ha però dichiarato che lui e Chris Hemsworth non erano stati ...Love and Thunder è finalmente arrivato nelle sale, ma un quinto capitolo sul Dio del Tuono si farà Ecco le parole del regista.Il regista Taika Waititi ha parlato della possibilità di tornare nel MCU per occuparsi della regia di Thor 5, il prossimo capitolo delle avventure del supereroe. Thor 5 potrebbe avere ancora una volta ...