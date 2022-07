Terra Amara | anticipazioni 11-15 luglio 2022 | Zuleyha accetta di sposare Demir

(Di lunedì 11 luglio 2022)sposa. Questa settimana a, la giovane donna accetterà di convolare a nozze con l’uomo che non ama in seguito ad un ricatto di Hunkar: se non sposeràe non gli farà credere che il bambino che porta in grembo è suo, Yilmaz sarà condannato a morte. Prima del matrimonio, però,commetterà un gesto estremo… Maggiori info nelle nostreda lunedì 11 a venerdì 15S1 Ep7 – Mentreparte per un viaggio d’affari, Hunkar decide di telefonare alle forze dell’ordine per rivelare che Yilmaz si nasconde in casa sua. Nel frattempo Yilmaz ...

Pubblicità

TeleConsiglio : La routine del lunedì? Ma la si supera facilmente dedicandosi alle soap di #Canale5 nel pomeriggio. E visto che ini… - ItsLucyEm : Terra amara, trama turca, Züleyha vuole incastrare gli Yaman: finge di scappare a Istanbul - fictionmediaset : RT @MedInfinityIT: La storia di un immenso amore contrastato da un destino insolito: Terra Amara ti aspetta quando vuoi, gratis in streamin… - tuttotv_info : #TerraAmara, le TRAME della settimana (11-15 luglio) >> - tuttotv_info : Terra Amara, le trame dall’11 al 15 luglio 2022 -

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Una Vita , Un Altro Domani eche andranno in onda oggi, 11 luglio 2022 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in Spagna, a ...... con una nostalgia spesso. Come fanno Franco Selvaggi e Beppe Dossena che, tornando nell'...la cui trama è incentrata sulla splendida amicizia tra un bambino e un alieno bloccato sul pianetaUtilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Tutte le anticipazioni della puntata di Terra Amara che andrà in onda lunedì 11 luglio 2022 su Canale 5, per la prima volta ...