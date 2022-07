Sainz: «Il fuoco era troppo: vedevo le fiamme, provavo a chiamare ma nessuno arrivava» (Di lunedì 11 luglio 2022) Quarto “zero” in campionato per Sainz in 11 gare. La maledetta affidabilità – scrive il Corriere della Sera – ha colpito ancora. È come se fosse «un fantasma che aleggia ogni volta che la Ferrari corre, perché la soluzione dei problemi è ancora lontana». Ieri è saltato il motore di Carlitos. Che dopo l’ebbrezza della prima vittoria in carriera ha vissuto attimi di paura. E un intervento che è sembrato da anni 70, quando – scrive il Corsera – «i roghi erano fatali», «Dovevo spingere il pedale del per evitare che la vettura scivolasse all’indietro e contemporaneamente chiamavo il marshal per dirgli di fermare la macchina e di usare l’estintore. Alla fine il fuoco era troppo e io mi sono buttato fuori — racconta —, dobbiamo rivedere tutto e capire come si può migliorare una situazione del genere. Perché quando sono entrato nella via di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Quarto “zero” in campionato perin 11 gare. La maledetta affidabilità – scrive il Corriere della Sera – ha colpito ancora. È come se fosse «un fantasma che aleggia ogni volta che la Ferrari corre, perché la soluzione dei problemi è ancora lontana». Ieri è saltato il motore di Carlitos. Che dopo l’ebbrezza della prima vittoria in carriera ha vissuto attimi di paura. E un intervento che è sembrato da anni 70, quando – scrive il Corsera – «i roghi erano fatali», «Dovevo spingere il pedale del per evitare che la vettura scivolasse all’indietro e contemporaneamente chiamavo il marshal per dirgli di fermare la macchina e di usare l’estintore. Alla fine ilerae io mi sono buttato fuori — racconta —, dobbiamo rivedere tutto e capire come si può migliorare una situazione del genere. Perché quando sono entrato nella via di ...

Pubblicità

napolista : #Sainz: «Il fuoco era troppo: vedevo le fiamme, provavo a chiamare ma nessuno arrivava» Dopo la gioia della prima… - lifeoffederyca : RT @thevscientist: Comunque invece di pensare ai track limits o alle regole del parc ferme post gara penserei a come sono intervenuti nel m… - _blaugrana_02 : RT @thevscientist: Comunque invece di pensare ai track limits o alle regole del parc ferme post gara penserei a come sono intervenuti nel m… - Formula1WM : VIDEO - #Ferrari, il motore di #Sainz è ’esploso’ prima di prendere fuoco: le immagini - Carmeli33392291 : Una domenica da ricordare per le Ferrari, nel bene e nel male. Charles Leclerc su Ferrari si aggiudica il Gp d’Aust… -