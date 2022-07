Per Mullah Krekar condanna per terrorismo diventa definitiva (Di lunedì 11 luglio 2022) La Cassazione, respingendo i ricorsi della difesa, ha confermato le condanne per terrorismo jihadista al Mullah Krekar (pena di 12 anni) ed a due suoi adepti: Hamasalih Wahab Awat a 9 anni e Abdul ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) La Cassazione, respingendo i ricorsi della difesa, ha confermato le condanne perjihadista al(pena di 12 anni) ed a due suoi adepti: Hamasalih Wahab Awat a 9 anni e Abdul ...

Per Mullah Krekar condanna per terrorismo diventa definitiva La Cassazione, respingendo i ricorsi della difesa, ha confermato le condanne per terrorismo jihadista al mullah Krekar (pena di 12 anni) ed a due suoi adepti: Hamasalih Wahab Awat a 9 anni e Abdul Rahman Rahim Zana a 7 anni e 6 mesi di reclusione. I tre facevano parte della cellula jihadista operante anche in Alto Adige. Per il capo della cellula jihadista operante anche in Alto Adige respinto il ricorso in Cassazione. Condannati a 9 e 7 anni anche due suoi adepti.