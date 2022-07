Pedullà: “Mertens ha rifiutato 2,5 milioni, difficile che ADL rilanci” (Di lunedì 11 luglio 2022) L’esperto di mercato rivela le ultime sul futuro in azzurro di Dries Mertens Alfredo Pedullà ha riferito delle ultime novità legate al futuro di Dries Mertens in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 11 luglio 2022) L’esperto di mercato rivela le ultime sul futuro in azzurro di DriesAlfredoha riferito delle ultime novità legate al futuro di Driesin … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

NapoliAddict : Pedullà: 'Mertens: vi svelo la proposta del Napoli. De Laurentiis non rilancerà' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - napolista : Pedullà: il Napoli difficilmente rilancerà per Mertens. Petagna è richiesto da Monza e Torino Sulla Gazzetta: Drie… - NapoliAddict : Edo De Laurentiis: “Mertens secondo me accetterà l’offerta. Koulibaly spero diventi dirigente” #Napoli… - Pall_Gonfiato : Le parole di Pedullà sul mercato #Inter - LALAZIOMIA : Ilic-Lazio| Pedullà: “Non escludiamo che la Lazio possa muoversi a prescindere avendolo bloccato e per evitare che… -