Morto a 93 anni Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3 (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ Morto nella notte a Roma Angelo Guglielmi. Lo storico direttore di Rai3, che si è spento nel sonno, era nato ad Arona in provincia di Novara 93 anni fa e dopo essersi laureato in lettere a Bologna nel 1951, ha vinto il concorso in Rai tre anni dopo. Sotto la sua direzione di Rai3, nel periodo che va da 1987 al 1994, nascono programmi cult come Telefono giallo, Samarcanda, Un giorno in pretura, La Tv delle ragazze, Blob, Chi l’ha visto?, Avanzi, Quelli che il calcio (passato nel 1998 su Rai 2), Tunnel e Storie maledette, e vengono lanciati personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Donatella Raffai, Serena Dandini, Fabio Fazio, e Franca Leosini. Di Guglielmi fu anche l’idea di mettere in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – E’nella notte a Roma. Lodi, che si è spento nel sonno, era nato ad Arona in provincia di Novara 93fa e dopo essersi laureato in lettere a Bologna nel 1951, ha vinto il concorso in Rai tredopo. Sotto la sua direzione di, nel periodo che va da 1987 al 1994, nascono programmi cult come Telefono giallo, Samarcanda, Un giorno in pretura, La Tv delle ragazze, Blob, Chi l’ha visto?, Avanzi, Quelli che il calcio (passato nel 1998 su Rai 2), Tunnel e Storie maledette, e vengono lanciati personaggi come Corrado Augias, Michele Santoro, Donatella Raffai, Serena Dandini, Fabio Fazio, e Franca Leosini. Difu anche l’idea di mettere in ...

Pubblicità

RaiCultura : È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un gior… - ilpost : È morto Angelo Guglielmi, intellettuale e storico direttore di Rai 3: aveva 93 anni - repubblica : E' morto Angelo Guglielmi, storico direttore di Rai3. Aveva 93 anni - vincenzo5151 : RT @RaiCultura: È morto, a 93 anni, Angelo Guglielmi storico direttore di Rai3. Dal 1987 al 1994 lanciò programmi cult come Un giorno in pr… - ginugiola : RT @laregione: Il cinema perde un ‘Soprano’: morto Tony Sirico -