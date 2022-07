Mala movida sul litorale romano, locali al setaccio: scattano le multe (Di lunedì 11 luglio 2022) Sempre nel fine settimana gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Luca Pipitone, unitamente agli uomini della Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nelle zone di Civitavecchia, finalizzato alla prevenzione dei reati, degli illeciti amministrativi, dell’abusivismo commerciale e teso ad intercettare la violazione delle norme sulla somministrazione di cibi e bevande, in particolare nei luoghi interessati dal fenomeno della movida. Sono stati effettuati 3 posti di controllo, durante i quali sono state controllate 66 persone, 16 veicoli, 12 esercizi commerciali e elevate 3 violazioni amministrative. Infine, nella zona centrale del Comune di Nettuno, in particolare nella zona del Borgo Medievale, i risultati conseguiti a seguito dei 3 posti di controllo effettuati ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Sempre nel fine settimana gli agenti del commissariato di Civitavecchia, diretto da Luca Pipitone, unitamente agli uomini della Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nelle zone di Civitavecchia, finalizzato alla prevenzione dei reati, degli illeciti amministrativi, dell’abusivismo commerciale e teso ad intercettare la violazione delle norme sulla somministrazione di cibi e bevande, in particolare nei luoghi interessati dal fenomeno della. Sono stati effettuati 3 posti di controllo, durante i quali sono state controllate 66 persone, 16 veicoli, 12 esercizi commerciali e elevate 3 violazioni amministrative. Infine, nella zona centrale del Comune di Nettuno, in particolare nella zona del Borgo Medievale, i risultati conseguiti a seguito dei 3 posti di controllo effettuati ...

