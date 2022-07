Ma allora Burioni ce l’ha di vizio: quando nel 2018 sfotteva le donne brutte (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug — La signorilità è come il coraggio di manzoniana memoria: parafrasando don Abbondio, «uno non se la può dare», e questo vale certamente per Roberto Burioni. Il virologo a cui gli italiani stipendiano le lectio nel salotto buono di Fazio sulla Rai ieri si è reso protagonista di un episodio che classificheremmo tra i più bassi — e di momenti bassi Burioni è alquanto esperto — di cui poteva renderci spettatori. Burioni bullizza una ragazza, poi non si scusa Sta ancora infiammando i social la polemica sorta in seguito al tweet del professore, che ieri ha messo alla berlina una ragazza leghista pubblicando una sua fotografia e sfottendola per il suo aspetto fisico. Un atto inqualificabile, ma non ce ne stupiamo: una delle attività preferite di Burioni, da anni, è disumanizzare e dare in pasto alle sue ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug — La signorilità è come il coraggio di manzoniana memoria: parafrasando don Abbondio, «uno non se la può dare», e questo vale certamente per Roberto. Il virologo a cui gli italiani stipendiano le lectio nel salotto buono di Fazio sulla Rai ieri si è reso protagonista di un episodio che classificheremmo tra i più bassi — e di momenti bassiè alquanto esperto — di cui poteva renderci spettatori.bullizza una ragazza, poi non si scusa Sta ancora infiammando i social la polemica sorta in seguito al tweet del professore, che ieri ha messo alla berlina una ragazza leghista pubblicando una sua fotografia e sfottendola per il suo aspetto fisico. Un atto inqualificabile, ma non ce ne stupiamo: una delle attività preferite di, da anni, è disumanizzare e dare in pasto alle sue ...

Pubblicità

IlPrimatoN : La signorilità è come il coraggio di manzoniana memoria: uno «non se la può dare» - mandarallo : @convivioblog Dai è troppo facile! Coraggio de che? È come sparare sulla croce rossa... Diciamo pure che se Burion… - Giu38445847 : @bravimabasta Ecco all'ultimo miglio mi hai confuso , a meno che non valesse per entrambi e allora chapeau....ma ch… - LAPECORANERA9 : RT @AdmiralReloade1: Burioni! Perdonatemi, a parte le caxxate che dice in TV, che ruolo ha avuto questo Burioni, nella gestione e nella lot… - Beax74442535 : @AngeliPaolo @dorinileonardo @alessia_smile6 No io sono bloccata e mai seguito burioni...se invece blocca chi percu… -