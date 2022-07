Lupi in “trattative avanzate” per 20 milioni di sterline | la star di Burnley Collins

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-11 22:29:54 Ecco quanto riportato poco fa: Il Wolverhampton Wanderers si sta avvicinando alla firma di un membro dei ranghi difensivi della squadra del campionato, secondo quanto riferito. I Clarets puntano a trasferirsi a Molineux? Nathan. I fan disaranno ovviamente ben consapevoli dell’impatto sbalorditivo avuto dallo stoppernegli ultimi mesi della campagna 2021/22. Sulla scia dell’infortunio a lungo termine subito dal capitano e leader Ben Mee, il giovane è stato incaricato di entrare in un ruolo da titolare nel cuore della difesa di, tra gli sforzi del club per evitare una retrocessione a fine stagione. E anche se le truppe di Mike Jackson, come collettivo, hanno ovviamente visto i loro sforzi per farlo, la forma individuale stellare di ...