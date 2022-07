LIVE World Games 2022 in DIRETTA | Duccio Marsili in finale nel pattinaggio su strada sul giro

(Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 PARACADUTISMO – Posticipate le gare di oggi per via del maltempo. 18.30 FISTBALL – A seguire scenderà in campo l’Italia che sfiderà gli Stati Uniti. 18.25 FISTBALL – Iniziato il match tra Germania e Svizzera, valido per il gruppo A del torneo maschile. 18.20VELOCITA’ – Queste saranno invece le protagoniste delladelfemminile che scatterà alle 19: Pajaro Guzman (Colombia), Langa Torres (Spagna), Pedronno (Francia), Chen (Taipei). 18.17VELOCITA’ – Questi dunque i partecipanti dellain programma alle 19.08 italiane (le 12.08 locali):(Italia), Sivilier (Francia), Albrecht (Germania), Verdugo Campos (Cile). 18.14VELOCITA’ – ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - sushyootae : RT @BTSItalia_twt2: ??| Il sindaco di Busan Park Heong-joon:'Prevediamo che 500-600.000 persone saranno presenti al concerto dei @BTS_twt ch… - MINGUlNHO : RT @BTSItalia_twt2: ??| Il sindaco di Busan Park Heong-joon:'Prevediamo che 500-600.000 persone saranno presenti al concerto dei @BTS_twt ch… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Duccio Marsili in finale nel pattinaggio su strada - #World #Games #DIRETTA:… - purple_borahae_ : RT @BTSItalia_twt2: ??| Il sindaco di Busan Park Heong-joon:'Prevediamo che 500-600.000 persone saranno presenti al concerto dei @BTS_twt ch… -

OA Sport

Tutto pronto per il debuttodi The Kid Laroi in Italia! L'artista australiano che si è fatto conoscere in tutto il mondo ... L'unica tappa nel nostro Paese dell'End Of TheTour si sarebbe ...... grazie al patrocinio di Regione Campania e Camera di Commercio Salerno , nel promuovere la partecipazione agli eventi culturali per tutti i gusti: dal magicalla musica, fino ai talk , ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Chiesa e Borgotti in finale nella canoa marathon. A breve la semifinale di Duccio Marsili nello speed skating CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.56 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con gli World Games 2022 su OA Sport. 01.54 SAL ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei World Games 2022. A Birmingham (Alabama, Stati Uniti) p ...