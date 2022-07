L'Europa raccomanda la quarta dose subito per fragili e over60 (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) raccomandano di "prendere in considerazione una seconda dose di richiamo dei vaccini mRna Covid-19 per le persone tra i 60 e i 79 anni e per le persone con condizioni mediche che le mettono a livelli elevati rischio di malattie gravi". Nell'aprile 2022 entrambe le agenzie hanno raccomandato che le persone di età superiore agli 80 anni fossero prese in considerazione per un secondo richiamo. Tuttavia, le agenzie hanno notato all'epoca che potrebbe essere necessario prendere in considerazione un secondo richiamo nelle persone tra i 60 e i 79 anni e nelle persone vulnerabili di qualsiasi età in caso di recrudescenza delle infezioni. Poiché in Europa è attualmente in corso una nuova ondata, con ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI - Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea per i medicinali (Ema)no di "prendere in considerazione una secondadi richiamo dei vaccini mRna Covid-19 per le persone tra i 60 e i 79 anni e per le persone con condizioni mediche che le mettono a livelli elevati rischio di malattie gravi". Nell'aprile 2022 entrambe le agenzie hannoto che le persone di età superiore agli 80 anni fossero prese in considerazione per un secondo richiamo. Tuttavia, le agenzie hanno notato all'epoca che potrebbe essere necessario prendere in considerazione un secondo richiamo nelle persone tra i 60 e i 79 anni e nelle persone vulnerabili di qualsiasi età in caso di recrudescenza delle infezioni. Poiché inè attualmente in corso una nuova ondata, con ...

