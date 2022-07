Pubblicità

MediasetTgcom24 : Inghilterra, bimbo di cinque anni muore avvelenato dall'elio di un gioco a forma di dinosauro #elio -

Trovato disteso sul pavimento di casa dalla mamma, aveva la testa coperta da un giochino a forma di dinosauro, gonfiato con quel gas che gli è stato ...morto a causa di avvelenamento da elio: la drammatica ricostruzione dei fatti Secondo quanto ... la tragedia si è verificata a Gateshead , nella contea di Tyne and Wear , in. La madre ...Voleva fare una sorpresa ai genitori, ma è morto in un terribile incidente. Karlton Noah Donaghey stava giocando con un palloncino a forma di dinosauro, ci ha inserito la testa dentro e ha perso la vi ...