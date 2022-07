Il devastante fungo killer resistente agli antibiotici | uccide metà delle sue vittime

(Di lunedì 11 luglio 2022) Unsta compiendo una strage, e sembra esseread ogni tipo di antibiotico. Scatta l’allarme da parte dei medici. Il patogeno è stato trovato in un paziente italiano che l’avrebbe contratto all’estero. È allarme negli ospedali perché ilsi adatta alle alte temperature e prolifera causando spesso la morte. La ricerca della Candida Auris – (Repubblica) – curiosauro.itUnche preoccupa Il patogeno,, era presente in un paziente ricoverato all’ospedale dell’Angelo di Mestre e ha una mortalità che varia dal 30% al 70%. Stiamo parlando della Candida Auris, il nuovo, che sta preoccupando gli esperti nel mondo perché è ...

Pubblicità

Milena47923298 : @laura_ceruti Il problema è di oggi. E dimmi: stanotte costruiscono il termovalorizzatore? Cresce come un fungo? M… -

Fanpage.it

Il dito indice pronto a premere il fatidico tasto. Ilche si disegna dalla terra verso il cielo, dopo l'esplosione dell' atomica sganciata dal ... Compreso quello più. In questo scenario,...Pare che un esperimento sia finito male con spaventose conseguenze: una forma dialtamente ... Il blu - ray: un buon video ma soprattutto un audioCome detto, Superdeep è ora ... Il segreto di Tyson: I funghi 'magici' mi danno energia e non sento i pugni L’ex campione del mondo dei pesi massimi ha rivelato di averli assunti prima di salire sul quadrato per affrontare Roy Jones Jr a novembre del 2020 ...