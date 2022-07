Genitori partono per vacanze e lasciano figlio di 7 anni a casa (Di lunedì 11 luglio 2022) Mamma e papà partono per le vacanze, una al volante dell'auto e l'altro del camper, e dimenticano a casa il figlio di 7 anni. E' accaduto sabato mattina in zona San Ruffillo a Bologna, il bambino, che ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Mamma e papàper le, una al volante dell'auto e l'altro del camper, e dimenticano aildi 7. E' accaduto sabato mattina in zona San Ruffillo a Bologna, il bambino, che ...

Pubblicità

Ansa_ER : Genitori in vacanza, lasciano figlio di 7 anni a casa. È successo a Bologna, i carabinieri li hanno rintracciati… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni - fattoquotidiano : Bologna, genitori partono per le vacanze e “dimenticano” il figlio di 7 anni - RobCarlini : @ditemelovoii @DrowningInBlack @andinika8 @andreaconcetti @senzaniente_ E comunque tutto nasce da un tweet a cui ha… - RNicolick : due genitori in divisa partono entrambi per il fronte contro i russi -