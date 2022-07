Fondirigenti | imprese puntano su formazione manageriale

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – 1.171 piani formativi per un totale di finanziamenti richiesti di quasi 14 milioni di euro, pari al doppio dei 7 milioni stanziati: 3000 dirigenti coinvolti, per oltre 140 mila ore dicomplessive; 11.900 euro il finanziamento medio richiesto. Sono questi i principali numeri dell’Avviso 1/2022 di, il fondo interprofessionale per lacontinua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager; un avviso dedicato alla ‘transizione resiliente’ dellecon l’obiettivo di rafforzare le competenze manageriali necessarie ad affrontare le grandi transizioni in atto e i repentini mutamenti economici che mettono in pericolo la competitività aziendale. I significativi risultati fatti registrare dall’Avviso, in particolare, mostrano che, in questa fase di profonda ...