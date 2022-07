Pubblicità

RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Fisici ucraini e russi a Trieste,disaccordo su armi nucleari Hanno partecipato a si… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Fisici ucraini e russi a Trieste,disaccordo su armi nucleari Hanno partecipato a simposio inter… -

Euronews Italiano

... a margine di un intervento sul pericolo crescente posto dagli armamenti nucleari, ha detto all'ANSA: "Conosco personalmente Zagorodny e il lavoro di altissimo livello svolto dai colleghi: ...L'impegno per portare in salvo in Israele migliaia di rifugiatied etiopi in fuga dalla guerra. Il delicato lavoro diplomatico con Mosca, tornata ad opporsi ...riabilitazione per disabili... Fisici ucraini e russi a Trieste,disaccordo su armi nucleari Hanno partecipato allo stesso simposio, quello dello Iupap (Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata) a Trieste nello spirito di una scienza internazionale non di parte, ma proprio sul tema de ...Il messaggio dell'arcivescovo Shevchuk sui bombardamenti su silos e coltivazioni. Nella festa di san Benedetto, l'iniziativa di Mean. Il portavoce Moretti: «Accoglienza bellissima» ...