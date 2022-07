Pubblicità

BroginiAlessio : Errori non forzati dei finalisti nelle ultime 4 edizioni di #Wimbledon nell'arco dell'intero torneo: 2018 ?? Nole 1… - darioderrico : RT @Gazzetta_it: #Federer, è una giornata storica: dopo 25 anni Roger è fuori dal ranking #ATP - JacopoBoldrin : RT @Gazzetta_it: #Federer, è una giornata storica: dopo 25 anni Roger è fuori dal ranking #ATP - Gazzetta_it : #Federer, è una giornata storica: dopo 25 anni Roger è fuori dal ranking #ATP - Marco70549582 : @MuseVsColdplay2 Infatti Nole è un grandissimo campione, come Rafa e come lo è stato Federer. Solo che vaccinarsi o… -

Oraha 40 anni, va per i 41 (li compirà tra meno di un mese, il prossimo 8 agosto), è diventato il terzo giocatore per numero di Slam vinti in carriera - dopo il sorpasso di Nadal in ...L'australiano, dopo aver perso la finale di Wimbledon contro un solidissimo Djokovic, snobba il campione conbattuta su Roger. Gli si pu imputare di essere forse immaturo, a volte poco controllato, a momenti irascibile, ma di Nick Kyrgios - perdente ieri in finale a Wimbledon contro Novak ...Roger Federer è un tennista eccezionale, è stato uno dei più forti di sempre. Il suo nome è tornato alla ribalta subito dopo il torneo di Wimbledon, concluso con la vittoria di Djokovic. Lo svizzero s ...Fato, agonismo, politica, decisioni arbitrali e ritiri a sorpresa hanno trasformato il torneo di tennis per antonomasia in uno Slam da incorniciare e raccontare ai nipoti ...