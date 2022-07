È la settimana "in cui nel Pavese moriranno quasi tutte le coltivazioni" (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI – Come un epitaffio, già scritto. Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, annuncia che “questa è la settimana in cui morirà quasi tutto in Lomellina”. La prospettiva dal suo paese nel cuore della provincia di Pavia che, con Vercelli e Novara, produce la gran parte del riso europeo, ha i colori della fine. Le fotografie che arrivano dalla risaie e dai campi di mais sono 'sahariane': le risaie hanno il grigio non più della ‘malattia' ma ormai dell'ultimo passo senza possibilità di ritorno, il mais langue in una specie di sabbia desertica. La consueta esuberanza delle coltivazioni in questa stagione sembra una cartolina d'epoca. I giorni della 'levata' sono quelli della fine “Questi sarebbero i giorni della ‘levata' – spiega Robbio all'AGI - quando le piantine dovrebbero crescere a le risaie si lasciano allagate , prima della ... Leggi su agi (Di lunedì 11 luglio 2022) AGI – Come un epitaffio, già scritto. Il sindaco di Robbio, Roberto Francese, annuncia che “questa è lain cui moriràtutto in Lomellina”. La prospettiva dal suo paese nel cuore della provincia di Pavia che, con Vercelli e Novara, produce la gran parte del riso europeo, ha i colori della fine. Le fotografie che arrivano dalla risaie e dai campi di mais sono 'sahariane': le risaie hanno il grigio non più della ‘malattia' ma ormai dell'ultimo passo senza possibilità di ritorno, il mais langue in una specie di sabbia desertica. La consueta esuberanza dellein questa stagione sembra una cartolina d'epoca. I giorni della 'levata' sono quelli della fine “Questi sarebbero i giorni della ‘levata' – spiega Robbio all'AGI - quando le piantine dovrebbero crescere a le risaie si lasciano allagate , prima della ...

