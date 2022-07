Djoko, Nadal, Federer, i 'cannibali' non mollano: 63 Slam in 19 anni (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo il sorpasso di Nadal ai danni di Federer vincendo l'Open d'Australia del gennaio scorso, ecco quello di Djokovic che conquista Wimbledon per la settima volta scavalcando anche lui il vecchio ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo il sorpasso diai ddivincendo l'Open d'Australia del gennaio scorso, ecco quello divic che conquista Wimbledon per la settima volta scavalcando anche lui il vecchio ...

je_suis_io : @marsiglia_lara io tifo nel calcio e nel basket.gli altri sport me li godo.e Djoko è una delle cose più belle da va… - massimo_macs : @totofaz @_ElPrincipe22 Il gioco di Nadal è costruito per farti ribattere male in modo che lui possa entrare in cam… - marfan986 : @FlavioBertolin8 @_ElPrincipe22 Sembri un intenditore!!i rivali di djoko e Nadal chi sarebbero? - totofaz : @massimo_macs @_ElPrincipe22 Io parlavo di quello che da pallettari hanno dominato. Per me dire che Djoko è più noi… - andreatarabbia : @sharunasbresson Medvedev è l’unico che ci ha provato. Zverev non regge i 5 set, Tsitsi è psicopatico, Alcaraz arri… -