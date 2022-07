Disperso a Campitello Matese | ispezionati anche i dirupi | nessuna traccia del 62enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi Raffaele Botticella, ildi Torrecuso scomparso ormai da due giorni presumibilmentenel territorio montano di. Questo pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ha attivato una unità cinofila da ricerca di superfice del Soccorso Alpino Servizio regionale Puglia che ha coadiuvato l’attività svolta dalle unità cinofile da ricerca molecolare, sempre del CNSAS, intervenute nella giornata di ieri e questa mattina. I tecnici del Soccorso Alpino si sonocalati mediante tecniche alpinistiche in alcuni canali erocciosi per ispezionarli, ma con esito negativo. Le ricerche sono proseguitecon squadre di terra per la ...