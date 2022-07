Covid, la cura per combatterlo sarà anche in spray: l’innovativa formulazione a Pomezia (Di lunedì 11 luglio 2022) Covid. Nel corso di questi due anni di passi avanti nella lotta contro il virus ne sono stati fatti. A partire dalla messa a punto — in tempi record — dei vaccini fino ad arrivare allo studio di formulazioni di medicinale innovative maggiormente congeniali alle esigenze della popolazione. Si muove in questo senso la formulazione, la messa a punto dello spray anti Covid. Leggi anche: Covid, oggi nel Lazio 4437 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino aggiornato spray antiCovid: le parole del direttore di Alfasigma Lo spray contro il Covid, che sarà distribuito a partire dal prossimo anno, è stato realizzato a Pomezia, nei nuovi laboratori di ricerca aperti da Alfasigma. Una nuova ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022). Nel corso di questi due anni di passi avanti nella lotta contro il virus ne sono stati fatti. A partire dalla messa a punto — in tempi record — dei vaccini fino ad arrivare allo studio di formulazioni di medicinale innovative maggiormente congeniali alle esigenze della popolazione. Si muove in questo senso la, la messa a punto delloanti. Leggi, oggi nel Lazio 4437 nuovi contagi e 7 decessi: il bollettino aggiornatoanti: le parole del direttore di Alfasigma Locontro il, chedistribuito a partire dal prossimo anno, è stato realizzato a, nei nuovi laboratori di ricerca aperti da Alfasigma. Una nuova ed ...

