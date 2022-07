Corbo: “A Napoli tutti sanno che Koulibaly vuole andare via, ma ora come fa a rifiutare?” (Di lunedì 11 luglio 2022) Antonio Corbo parla della situazione di Kalidou Koulibaly che ha ricevuto un’offerta per il rinnovo da 30 milioni netti. Il giornalista su Repubblica scrive: “come in un grande film americano dal perfetto doppiaggio, appare sabato da Dimaro Cristiano Giuntoli. Rivela impassibile l’ultima offerta del Napoli a Koulibaly. Una cifra enorme: sei milioni netti per 5 anni. Calcolo rapido: 60 lordi scommessi su un calciatore di 31 anni e 20 giorni. La voce doppia separata dall’opinione. Il faccione scuro e annoiato del cinquantenne direttore sportivo dice invece abbastanza. Si immagina, ecco: ora tocca a lui rispondere, vediamo come farà a rifiutare“. Koulibaly via da Napoli Le notizie di calciomercato di oggi riferiscono ancora di un ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) Antonioparla della situazione di Kalidouche ha ricevuto un’offerta per il rinnovo da 30 milioni netti. Il giornalista su Repubblica scrive: “in un grande film americano dal perfetto doppiaggio, appare sabato da Dimaro Cristiano Giuntoli. Rivela impassibile l’ultima offerta del. Una cifra enorme: sei milioni netti per 5 anni. Calcolo rapido: 60 lordi scommessi su un calciatore di 31 anni e 20 giorni. La voce doppia separata dall’opinione. Il faccione scuro e annoiato del cinquantenne direttore sportivo dice invece abbastanza. Si immagina, ecco: ora tocca a lui rispondere, vediamofarà a“.via daLe notizie di calciomercato di oggi riferiscono ancora di un ...

