Bufera su Ricky Martin | Rischia Il Carcere!

(Di lunedì 11 luglio 2022)sarebbe stato denunciato dal nipote 22enne e dalla ex manager. Il cantante rischierebbe grosso, soprattutto per le rivelazioni del nipote, visto che il giovane lo accusa di violenza domestica. Tutto ancora da dimostrare ma, se le accuse venissero confermate, il cantante di Porto Rico rischierebbe sino a 50 anni di carcere. Ecco i dettagli sulla vicenda!sino a 50 anni di carcerenella. Secondo le notizie che giungono dal Sud America, il cantante sarebbe stato accusato da un nipote di violenza domestica. La denuncia sarebbe stata fatta appunto da Dennis, il 22 enne nipote di, figlio della sorellastra Vanessa. La notizia degli abusi, riportata da un ...

Pubblicità

leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Ricky Martin nella bufera. Il cantante e attore portoricano è stato accusato di violenza domestica.A sporgere denuncia… - FrancoScarsell2 : Ricky Martin nella bufera. Il cantante e attore portoricano è stato accusato di violenza domestica.A sporgere denun… -

Martin risponde alle accuse di violenza domestica verso il nipote ventunenne, con cui avrebbe intrattenuto una ...Martin rischia il carcere: l'ordinanza restrittiva emessa in Porto Rico Il re del latin - pop di fama mondiale,Martin , finisce in questi giorni nellamediatica. Il motivo Il cantante e performer latino - americano è ora al centro dell'attenzione mediatica per un'ordinanza restrittiva emessa in ...Il virologo Roberto Burioni non è nuovo agli “scandali” online; specie dai primi mesi di pandemia da Covid-19 a oggi, il medico è ...Ricky Martin è accusato di violenza domestica nei confronti del 21enne nipote Dennis, figlio della sorellastra Vanessa Martin. È l’indiscrezione riportata da El Paìs sulla bufera che ha coinvolto il c ...