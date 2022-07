Benetton dopo Autostrade fa un passo indietro anche da Autogrill

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 luglio 2022) Un’altra grande famiglia del capitalismo italiano sceglie di annacquarsi nel mercato globale per creare un campione internazionale insieme ad un partner straniero, a cui lascia le redini del comando. Questa volta tocca ai, che cedono ad un gruppo svizzero, Dufry, il loro gioiello. Dalla fusione nascerà un colosso da, forse, 12 miliardi di euro di fatturato di cui la famiglia veneta diventerà la maggiore azionista con una quota di oltre il 20 per cento. Un’operazione che ricorda molto quella realizzata dalla famiglia Agnelli-Elkann, che hanno fuso la Fca nella francese Psa, formando la Stellantis e diventandone il primo socio con il 16 per cento. I fatti: Lunedì 11 luglio il gruppo svizzero Dufry ha annunciato l'acquisizione di. Edizione, holding della famiglia, trasferirà l'intera ...