Ascolti TV | Domenica 10 luglio 2022 In 2 | 6 mln per le Azzurre su Rai1 18 1% Tv8 vola al 18 1% con il trionfo di Leclerc

Francia-Italia Nella serata di ieri, Domenica 10 luglio 2022, su Rai1 Francia-Italia valevole per gli Europei di calcio femminile ha conquistato 2.648.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale5 la prima tv di Pane al limone con semi di papavero ha raccolto davanti al video 1.718.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 899.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star 961.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Le Iene presentano – L'omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni è scelto da 1.011.000 spettatori pari al 9.7%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 859.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Una festa esagerata totalizza un a.m. di 758.000 spettatori (5.5%). Su La7 Miss Marple ha registrato 308.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia's Got Talent – Best Of segna 405.000 ...

